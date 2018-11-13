Зустріч Порошенка з ієрархами УПЦ МП зірвано

У вівторок, 13 листопада, мала відбутися зустріч президента України Петра Порошенка з ієрархами Української православної церкви Московського патріархату.

З самого ранку Український дім, куди запросив президент представників УПЦ МП, посилено охороняли правоохоронці, повідомляє BBC News Україна.

Проте зустріч так і не почалася о 14 годині, як було раніше заплановано.

Ієрархи УПЦ МП в цей же час проводили в Києво-Печерській лаврі засідання собору єпископів.

Кореспондент «BBC News Україна», прибувши до Українського дому, повідомив, що вже опівдні територію оточили бійці Нацгвардії, в будівлю нікого не пускали. Охорона з собаками перевіряла об'єкт, слідкувала за ситуацією з даху будівлі.

Ближче до 14 години до Українського дому під'їхав автомобіль з митрополитом Переялав-Хмельницьким Олександром (Драбинко), який належить до прихильників автокефалії в УПЦ МП. Проте після короткої розмови з охороною його авто залишило територію.

Більше нікого з представників УПЦ МП біля Українського дому журналісти не помічали.

Водночас на території Києво-Печерської лаври тривало засідання собору єпископів. Кореспонденти «BBC News Україна» неодноразово намагалися додзвонитися до представників УПЦ МП, аби дізнатися, чи планують вони йти на зустріч з президентом, однак на дзвінки ніхто не відповідав.

Біля лаври зібралася невелика кількість прихильників, які висловлювали підтримку своїм ієрархам та виступали «проти розколу церкви».

За неофіційною інформацією, ієрархи УПЦ МП готові були зустрітися з Петром Порошенко лише на своїй території, тобто на території лаври.

В команді президента назвали таку поведінку УПЦ МП неприйнятною, адже глава держави свідомо запропонував нейтральну територію. «Це їхній вибір. Таким чином вони показали, що йдуть далі не з Україною, а з Росією», - повідомив у розмові з «BBC News Україна» представник АП.

Він додав, що Петро Порошенко вже мав з цього приводу телефонну розмову з митрополитом Онуфрієм, якому розкритикував таку поведінку УПЦ МП. «Реально, це хамство», - додав співрозмовник.

Згодом голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) в коментарі «BBC News Україна» сказав, що зустрічі у вівторок з президентом не буде.

«Ми чекали на нього у Києво-Печерській лаврі - він на зустріч не з'явився. А Український дім - це не те місце, де повинні проходити подібні заходи. Це все, що я можу сказати», - сказав представник УПЦ МП.