 

17 ноября

09:33

Доба ООС: ситуація напружена, втрат немає

16 ноября

11:42

Продану оголошено підозру

09:21

Комітет Генасамблеї ООН підтримав резолюцію щодо Криму як «тимчасово окупованому»

08:57

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено трьох бойовиків

15 ноября

21:46

У Смілі розпочалося підключення котелень до газу

20:45

Затримано бандитів, які обстріляли з гранатомету офіс «Київміськбуду»

18:50

Сквер біля посольства РФ у Києві назвали на честь Нємцова

18:39

Порошенко вимагає негайно дати Смілі газ і тепло

16:02

Тігіпко придбав у Порошенка «Кузню на Рибальському»

12:07

ЦВК нагадує кандидатам у президенти про норми моралі

11:59

Рабінович відмовився бути «гетьманом»: іудаїзм заважає

10:02

У стилобат Андріївської церкви кинули «коктейль Молотова»

09:11

Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено трьох окупантів

14 ноября

19:23

Від початку снігопаду у Києві зафіксовано майже 500 ДТП

14:23

Замість міністерства Кабмін створив для ветеранів нову держслужбу

13:38

Спустя месяц с момента создания набсовета «Укрпошты» его члены не могут договориться о зарплате (документ)

13:18

Обійми, що зігріють усіх: Гройсман знов благає, щоб йому «розв’язали руки»

12:10

Усміхниться, вас знімають камери: на підприємствах «курячого барона» Косюка треба прикидатися щасливим

11:14

«Нафтогаз» пояснив, чому без тепла залишилися Кривий Ріг, Сміла, Шепетівка та інші міста

10:52

Представники УПЦ Московського патріархату поскаржилися президенту на шалений «тиск Москви»

08:45

Доба ОСС: ситуація контролюється, знищено двох окупантів

13 ноября

17:46

УПЦ Московського патріархату вважає себе «самокерованою та самостійною», а справжню автокефалію – «нав’язаною ззовні»

16:26

Зустріч Порошенка з ієрархами УПЦ МП зірвано

12:05

Суд приостановил производство о самострое УПЦ Московского патриархата возле руин Десятинной церкви

11:50

Продан стверджує, що не ховається за кордоном, а лікується

11:03

До Кривого Рогу повертаються газ і тепло

08:33

Доба ООС: один український військовий отримав поранення

12 ноября

19:02

Держдеп США про «вибори» в «ДНР» и «ЛНР»: ці утворення мають бути розформовані

16:31

У справі Катерини Гандзюк арештували екс-помічника нардепа

13:55

У Кривому Розі газовий бунт

Зустріч Порошенка з ієрархами УПЦ МП зірвано

У вівторок, 13 листопада, мала відбутися зустріч президента України Петра Порошенка з ієрархами Української православної церкви Московського патріархату.


З самого ранку Український дім, куди запросив президент представників УПЦ МП, посилено охороняли правоохоронці, повідомляє BBC News Україна.

Проте зустріч так і не почалася о 14 годині, як було раніше заплановано.

Ієрархи УПЦ МП в цей же час проводили в Києво-Печерській лаврі засідання собору єпископів.

Кореспондент «BBC News Україна», прибувши до Українського дому, повідомив, що вже опівдні територію оточили бійці Нацгвардії, в будівлю нікого не пускали. Охорона з собаками перевіряла об'єкт, слідкувала за ситуацією з даху будівлі.

Ближче до 14 години до Українського дому під'їхав автомобіль з митрополитом Переялав-Хмельницьким Олександром (Драбинко), який належить до прихильників автокефалії в УПЦ МП. Проте після короткої розмови з охороною його авто залишило територію.

Більше нікого з представників УПЦ МП біля Українського дому журналісти не помічали.

Водночас на території Києво-Печерської лаври тривало засідання собору єпископів. Кореспонденти «BBC News Україна» неодноразово намагалися додзвонитися до представників УПЦ МП, аби дізнатися, чи планують вони йти на зустріч з президентом, однак на дзвінки ніхто не відповідав.

Біля лаври зібралася невелика кількість прихильників, які висловлювали підтримку своїм ієрархам та виступали «проти розколу церкви».

За неофіційною інформацією, ієрархи УПЦ МП готові були зустрітися з Петром Порошенко лише на своїй території, тобто на території лаври.

В команді президента назвали таку поведінку УПЦ МП неприйнятною, адже глава держави свідомо запропонував нейтральну територію. «Це їхній вибір. Таким чином вони показали, що йдуть далі не з Україною, а з Росією», - повідомив у розмові з «BBC News Україна» представник АП.

Він додав, що Петро Порошенко вже мав з цього приводу телефонну розмову з митрополитом Онуфрієм, якому розкритикував таку поведінку УПЦ МП. «Реально, це хамство», - додав співрозмовник.

Згодом голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) в коментарі «BBC News Україна» сказав, що зустрічі у вівторок з президентом не буде.

«Ми чекали на нього у Києво-Печерській лаврі - він на зустріч не з'явився. А Український дім - це не те місце, де повинні проходити подібні заходи. Це все, що я можу сказати», - сказав представник УПЦ МП.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

13 Ноября 2018 16:26

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (9)

Генеральна прокуратура (5)

Національне антикорупційне бюро (69)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (28)

Головна військова прокуратура (4)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (198)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 