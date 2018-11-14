Доба ОСС: ситуація контролюється, знищено двох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні на 07:00 14 листопада говориться:

«Упродовж минулої доби, 13 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 8 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Двічі противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Ворог обстрілював наші оборонні укріплення в районах населених пунктів Кримське, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм загарбники двічі обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського.

Найбільшу вогневу активність окупанти проявили на Приазов'ї. Тут противник вів прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях Об’єднаних сил поблизу Чермалика. В інших випадках важке озброєння не застосовувалось, проте фіксувався інтенсивний вогонь з гранатометів різних типів.

Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав.

Поточної доби ворог провів один обстріл у районі Красногорівки. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

За даними розвідки, 13 листопада двох російських окупантів було знищено, ще п’ять загарбників - отримали поранення».