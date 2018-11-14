Представники УПЦ Московського патріархату поскаржилися президенту на шалений «тиск Москви»

Прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко розповів про учорашню зустріч президента з ієрархами УПЦ МП.

Сьогодні Цеголко написав у Facebook:

«Російський сценарій вчора було зірвано.

Представники групи архієреїв УПЦ(МП), які підтримують звернення до Вселенського Патріарха щодо надання автокефалії, зустрілися в Українському домі з Президентом України.

Петро Порошенко поінформував ієрархів про свої перемовини із Вселенським Патріархом Варфоломієм, про угоду між Україною та Константинопольським Патріархатом, і про готовність Вселенського Престолу сприяти проведенню об’єднавчого Собору.

Владики розповіли Президенту про безпрецедентний тиск Москви, який чиниться на тих єпископів УПЦ(МП), які готові приєднатися до творення єдиної церкви.

Президент Порошенко запевнив, що українська держава захищатиме право священнослужителів і мирян на вільний вибір церковної юрисдикції. Він також розповів, що Вселенський Патріарх зі свого боку гарантує повний канонічний захист прибічникам автокефалії в Україні».