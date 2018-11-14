Усміхниться, вас знімають камери: на підприємствах «курячого барона» Косюка треба прикидатися щасливим

Тих робітників, хто виглядає незадоволеним, «замінюють». Це, мабуть, одна із таємниць успіху фірми Косюка, яка за два роки отримала від держави більш ніж 2 млрд грн. «допомоги».

Агрохолдинг «Миронівський хлібопродукт», найбільшим виробником курятини в Україні, з метою підвищення продуктивності праці ввів моніторинг емоцій співробітників, повідомив голова правління компанії Юрій Косюк на V форумі «Диригенти змін», що відбувся у Києві 13 листопада, пише Інтерфакс-Україна.

«Ми моніторимо емоції. Усі перебувають під камерами... За 70 пунктами відкалібровуємо емоції. Дивимося за щасливими та нещасними», - сказав Ю.Косюк.

Він зазначив, що дослідження довели, що щасливі люди більш високопродуктивні.

За його словами, з нещасними щільно працюють психологи та співробітники HR, намагаючись щось запропонувати цим людям, для виправлення ситуації, але в разі відсутності змін цих людей замінюють.

Ю.Косюк навів два приклади такого підходу. У першому камера протягом півроку показала, що співробітник, який працює на досить високій позиції, товстішає, що, за словами голови правління, як правило, пов'язано з лінню. У спілкуванні цей співробітник зізнався, що щастя для нього – «поїсти і все», а, значить, він демотивований і обіймає позицію, на якій інша людина може домогтися набагато більшого.

Іншого співробітника, який обіймав свою позицію близько 6-7 років, перевели на іншу позицію, де він став «літати», а його колишні підлеглі, яких він міг «отруїти», також піднеслися духом, привів інший приклад Ю.Косюк.

«Вибачте за такі експериментики. Але перевірте на собі, що це працює», - наголосив голова правління «МХП».

Він також порадив учасникам форуму своєчасно змінювати співробітників, які не справляються зі своїми обов'язками (але намагаючись при цьому змінити для них роботу). На думку Ю.Косюка, досвід показує, що завжди знаходиться людина, яка зробить їхню роботу краще.

Від «Обкому»: Нагадаємо, що холдинг «МХП» Косюка у 2018 р. отримав 812 мільйонів гривень державних дотацій., а у 2017 році - 1,4 млрд гривень, або приблизно 35% від загальної суми державної підтримки аграрної галузі.