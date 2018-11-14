Спустя месяц с момента создания набсовета «Укрпошты» его члены не могут договориться о зарплате (документ)

О каких суммах идет дискуссия, пока не уточняется.

Как сообщил в ответе на запрос УкрРудПрома (издание интересовалось размерами окладов членов наблюдательного совета «Укрпошты») заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, по состоянию на 12 ноября договора с членами набсовета «Укрпошты» не подписаны, так как ведомство еще договаривается об условиях их работы.

Напомним, 10 октября Кабинет министров Украины утвердил наблюдательный совет ПАО «Укрпошта» в составе пяти независимых членов и двух представителей от государства. В частности, независимыми членами набсовета назначены Бенуа Плеска (Бельгия), Йона Салювеер (Эстония), Якуб Карновски (Польша), Томи Дженсен (Дания), Оксана Волчко (Украина), а представителями государства — Александр Озеран (глава директората госполитики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте и услуг почтовой связи Министерства инфраструктуры Украины, руководитель украинского проекта строительства Hyperloop — HypeUA) и Юрий Тустановский (руководитель патронатной службы первого вице-премьер-министра Украины).

Ранее Мининфраструктуры заключило трехлетний контракт с генеральным директором ПАО «Укрпошта» Игорем Смелянским. В соответствии с ним, заработная плата Смелянского состоит из должностного оклада в размере 744 600 гривень, надбавки за работу в условиях режимных ограничений в размере 15% должностного оклада и премии в процентах к должностному окладу при условии выполнения условий контракта и дифференцированных показателей премирования.

9 ноября в парламенте премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского о возможном прекращении доставки пенсий, заявил: «Контракты с руководителями госкомпаний подписаны, и я не могу в них вмешиваться. Но могу сказать точно: как только эти контракты закончатся, в этой вакханалии с этими космическими заработными платами я поставлю точку. Ни один контракт мной не будет подписан на тех условиях, что и сегодня».