 

17 ноября

09:33

Доба ООС: ситуація напружена, втрат немає

16 ноября

11:42

Продану оголошено підозру

09:21

Комітет Генасамблеї ООН підтримав резолюцію щодо Криму як «тимчасово окупованому»

08:57

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено трьох бойовиків

15 ноября

21:46

У Смілі розпочалося підключення котелень до газу

20:45

Затримано бандитів, які обстріляли з гранатомету офіс «Київміськбуду»

18:50

Сквер біля посольства РФ у Києві назвали на честь Нємцова

18:39

Порошенко вимагає негайно дати Смілі газ і тепло

16:02

Тігіпко придбав у Порошенка «Кузню на Рибальському»

12:07

ЦВК нагадує кандидатам у президенти про норми моралі

11:59

Рабінович відмовився бути «гетьманом»: іудаїзм заважає

10:02

У стилобат Андріївської церкви кинули «коктейль Молотова»

09:11

Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено трьох окупантів

14 ноября

19:23

Від початку снігопаду у Києві зафіксовано майже 500 ДТП

14:23

Замість міністерства Кабмін створив для ветеранів нову держслужбу

13:38

Спустя месяц с момента создания набсовета «Укрпошты» его члены не могут договориться о зарплате (документ)

13:18

Обійми, що зігріють усіх: Гройсман знов благає, щоб йому «розв’язали руки»

12:10

Усміхниться, вас знімають камери: на підприємствах «курячого барона» Косюка треба прикидатися щасливим

11:14

«Нафтогаз» пояснив, чому без тепла залишилися Кривий Ріг, Сміла, Шепетівка та інші міста

10:52

Представники УПЦ Московського патріархату поскаржилися президенту на шалений «тиск Москви»

08:45

Доба ОСС: ситуація контролюється, знищено двох окупантів

13 ноября

17:46

УПЦ Московського патріархату вважає себе «самокерованою та самостійною», а справжню автокефалію – «нав’язаною ззовні»

16:26

Зустріч Порошенка з ієрархами УПЦ МП зірвано

12:05

Суд приостановил производство о самострое УПЦ Московского патриархата возле руин Десятинной церкви

11:50

Продан стверджує, що не ховається за кордоном, а лікується

11:03

До Кривого Рогу повертаються газ і тепло

08:33

Доба ООС: один український військовий отримав поранення

12 ноября

19:02

Держдеп США про «вибори» в «ДНР» и «ЛНР»: ці утворення мають бути розформовані

16:31

У справі Катерини Гандзюк арештували екс-помічника нардепа

13:55

У Кривому Розі газовий бунт

Спустя месяц с момента создания набсовета «Укрпошты» его члены не могут договориться о зарплате (документ)

О каких суммах идет дискуссия, пока не уточняется.


Как сообщил в ответе на запрос УкрРудПрома (издание интересовалось размерами окладов членов наблюдательного совета «Укрпошты») заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, по состоянию на 12 ноября договора с членами набсовета «Укрпошты» не подписаны, так как ведомство еще договаривается об условиях их работы.

Напомним, 10 октября Кабинет министров Украины утвердил наблюдательный совет ПАО «Укрпошта» в составе пяти независимых членов и двух представителей от государства. В частности, независимыми членами набсовета назначены Бенуа Плеска (Бельгия), Йона Салювеер (Эстония), Якуб Карновски (Польша), Томи Дженсен (Дания), Оксана Волчко (Украина), а представителями государства — Александр Озеран (глава директората госполитики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте и услуг почтовой связи Министерства инфраструктуры Украины, руководитель украинского проекта строительства Hyperloop — HypeUA) и Юрий Тустановский (руководитель патронатной службы первого вице-премьер-министра Украины).

Ранее Мининфраструктуры заключило трехлетний контракт с генеральным директором ПАО «Укрпошта» Игорем Смелянским. В соответствии с ним, заработная плата Смелянского состоит из должностного оклада в размере 744 600 гривень, надбавки за работу в условиях режимных ограничений в размере 15% должностного оклада и премии в процентах к должностному окладу при условии выполнения условий контракта и дифференцированных показателей премирования.

9 ноября в парламенте премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя заявление генерального директора «Укрпочты» Игоря Смелянского о возможном прекращении доставки пенсий, заявил: «Контракты с руководителями госкомпаний подписаны, и я не могу в них вмешиваться. Но могу сказать точно: как только эти контракты закончатся, в этой вакханалии с этими космическими заработными платами я поставлю точку. Ни один контракт мной не будет подписан на тех условиях, что и сегодня».


"ОБКОМ"

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14 Ноября 2018 13:38

 

 

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