 

17 ноября

09:33

Доба ООС: ситуація напружена, втрат немає

16 ноября

11:42

Продану оголошено підозру

09:21

Комітет Генасамблеї ООН підтримав резолюцію щодо Криму як «тимчасово окупованому»

08:57

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено трьох бойовиків

15 ноября

21:46

У Смілі розпочалося підключення котелень до газу

20:45

Затримано бандитів, які обстріляли з гранатомету офіс «Київміськбуду»

18:50

Сквер біля посольства РФ у Києві назвали на честь Нємцова

18:39

Порошенко вимагає негайно дати Смілі газ і тепло

16:02

Тігіпко придбав у Порошенка «Кузню на Рибальському»

12:07

ЦВК нагадує кандидатам у президенти про норми моралі

11:59

Рабінович відмовився бути «гетьманом»: іудаїзм заважає

10:02

У стилобат Андріївської церкви кинули «коктейль Молотова»

09:11

Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено трьох окупантів

14 ноября

19:23

Від початку снігопаду у Києві зафіксовано майже 500 ДТП

14:23

Замість міністерства Кабмін створив для ветеранів нову держслужбу

13:38

Спустя месяц с момента создания набсовета «Укрпошты» его члены не могут договориться о зарплате (документ)

13:18

Обійми, що зігріють усіх: Гройсман знов благає, щоб йому «розв’язали руки»

12:10

Усміхниться, вас знімають камери: на підприємствах «курячого барона» Косюка треба прикидатися щасливим

11:14

«Нафтогаз» пояснив, чому без тепла залишилися Кривий Ріг, Сміла, Шепетівка та інші міста

10:52

Представники УПЦ Московського патріархату поскаржилися президенту на шалений «тиск Москви»

08:45

Доба ОСС: ситуація контролюється, знищено двох окупантів

13 ноября

17:46

УПЦ Московського патріархату вважає себе «самокерованою та самостійною», а справжню автокефалію – «нав’язаною ззовні»

16:26

Зустріч Порошенка з ієрархами УПЦ МП зірвано

12:05

Суд приостановил производство о самострое УПЦ Московского патриархата возле руин Десятинной церкви

11:50

Продан стверджує, що не ховається за кордоном, а лікується

11:03

До Кривого Рогу повертаються газ і тепло

08:33

Доба ООС: один український військовий отримав поранення

12 ноября

19:02

Держдеп США про «вибори» в «ДНР» и «ЛНР»: ці утворення мають бути розформовані

16:31

У справі Катерини Гандзюк арештували екс-помічника нардепа

13:55

У Кривому Розі газовий бунт

Від початку снігопаду у Києві зафіксовано майже 500 ДТП

Станом на 18.00 середи за спецлінією «102» надійшло 498 звернень про дорожньо-транспортні пригоди в Києві, повідомляє патрульна поліція України.


«Звертаємося до всіх учасників дорожнього руху з проханням бути максимально уважними та обережними. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху! З огляду на погодні умови (дощ, сніг) і дорожню обстановку радимо утриматися від поїздок на великі відстані», - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці патрульної поліції в соцмережі Facebook.


Інтерфакс-Україна

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14 Ноября 2018 19:23

 

 

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