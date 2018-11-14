Від початку снігопаду у Києві зафіксовано майже 500 ДТП

Станом на 18.00 середи за спецлінією «102» надійшло 498 звернень про дорожньо-транспортні пригоди в Києві, повідомляє патрульна поліція України.

«Звертаємося до всіх учасників дорожнього руху з проханням бути максимально уважними та обережними. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху! З огляду на погодні умови (дощ, сніг) і дорожню обстановку радимо утриматися від поїздок на великі відстані», - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці патрульної поліції в соцмережі Facebook.