Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено трьох окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні на 07:00 15 листопада говориться:

«Упродовж минулої доби, 14 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У п’яти випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Щастя, Старий Айдар, Кримське, Верхньоторецьке, Піски, Новоселівка Друга, Красногорівка, Гранітне, Павлопіль, Гнутове, Лебединське.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2 і мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу хутора Вільний. Такі ж міномети загарбники застосували і біля Щастя, Кримського та Старого Айдару.

У ході бойових дій поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати бойові завдання у посиленому режимі, у всіх випадках відкриття вогню противником вживають адекватних заходів з метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців Збройних Сил України та цивільного населення.

За даними розвідки, протягом минулої доби, трьох російських окупантів було знищено, ще троє загарбників - отримали поранення.

15 листопада ворог активізувався на Горлівському напрямку. Вночі окупанти здійснили два інтенсивних обстріли у районах Шумів та Південного. У обох випадках противник застосував міномети калібру 82, а біля Південного – ще й 120 мм. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено».