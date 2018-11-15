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15 ноября

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У стилобат Андріївської церкви кинули «коктейль Молотова»

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13:55

У Кривому Розі газовий бунт

У стилобат Андріївської церкви кинули «коктейль Молотова»

Проти священика нападники застосували силу і газовий балончик.


Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Української православної церкви Київського патріархату, архієпископа Євстратія Зорі в Facebook.

За його словами, в результаті протиправних дій постраждав священик Київського патріархату.

«Близько 7:20 ранку 15 листопада невідомі кидали «коктейлі Молотова» в двері стилобату (будинку-фундаменту) Андріївської церкви. Пожежі не сталося, шкоди не завдано, але від дій нападників постраждав священик Київського Патріархату - комендант приміщення: проти нього нападники застосували силу і газовий балончик», - повідомив він.

На даний момент правоохоронцями проводиться огляд місця події та прилеглої території. Поліцейські спілкуються зі свідками і встановлюють відеокамери, які могли зафіксувати правопорушення і зловмисників. Вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, 7 листопада президент України Петро Порошенко підписав законопроект №9208 про передачу Андріївської церкви Константинопольському патріархату. У пояснювальній записці підкреслюється, що передача Константинополю Андріївської церкви є важливим кроком у проведенні роботи з підготовки до отримання Томосу про автокефалію УПЦ.

Радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко заявив, що реконструкцію Андріївської церкви в Києві, яка була передана у користування Вселенського патріархату, прискорять. Зазначимо, що реконструкцію Андріївської церкви в Києві спочатку планувалося завершити до 2020 року.


"ОБКОМ"

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15 Ноября 2018 10:02

 

 

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