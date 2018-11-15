ЦВК нагадує кандидатам у президенти про норми моралі

Передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост Президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів, і дочасне проведення такої агітації є порушенням.

На цьому наголошує ЦВК, повідомляє Укрінформ.

«Відповідно до частини 1 статті 44 та частини 1 статті 57 Закону України «Про вибори Президента України», передвиборна агітація розпочинається кандидатом на пост Президента України наступного дня після дня його реєстрації Центральною виборчою комісією і закінчується о 24 годині останньої п’ятниці перед днем виборів», - ідеться у повідомленні.

Водночас у ЦВК наголосили, що вже зараз, задовго до початку президентської виборчої кампанії, практично у всіх регіонах України можна спостерігати активізацію агітаційної діяльності ймовірних потенційних кандидатів.

«Непоодинокими є випадки розміщення зовнішньої реклами, розповсюдження відповідної агітаційної продукції, проведення соціальних і благодійних заходів, поширення іміджевих матеріалів у ЗМІ, проведення зустрічей із виборцями тощо», - зауважують у комісії.

У Центрвиборчкомі наголошують, що такі акції здійснюються поза межами виборчого процесу і, як наслідок, поза межами можливого контролю стосовно дотримання формальних вимог щодо їх проведення та фінансування.

Водночас, подібні факти не залишаються поза увагою суспільства та міжнародних партнерів України і тому, як підкреслили в ЦВК, можуть негативно вплинути на формування оцінки майбутнього виборчого процесу в цілому.

«ЦВК не має юридичних інструментів щодо заборони дочасної агітації. Але нагадує, що вона є частиною суспільних правовідносин, яка регламентується не юридичними, а моральними нормами. Така практика як дочасна агітація може призвести до порушення принципу рівності», - зауважили у Центрвиборчкомі, додавши, що комісія має забезпечувати рівні умови для всіх кандидатів.

У цьому зв'язку Центральна виборча комісія закликала всіх суб’єктів виборчого процесу утриматися від дочасної агітації та неухильно дотримуватися загальновизнаних міжнародних стандартів проведення виборів і створити умови для проведення дійсно змагального процесу.

Як відомо, майбутні чергові вибори Президента України мають відбутися в кінці березня 2019 року, Верховної Ради - у кінці жовтня 2019 року.