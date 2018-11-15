Тігіпко придбав у Порошенка «Кузню на Рибальському»

Корпоративні інвестфонди «Прайм Ессетс Капітал» і «ВІК», акціонерами яких є відповідно президент України Петро Порошенко і народний депутат Ігор Кононенко, 15 листопада підписали пакет документів про продаж ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» з новим власником - компанією «Евінз лімітед» з групи «ТАС», кінцевим бенефіціаром якої є Сергій Тігіпко.

«Вартість проданих акцій є комерційною таємницею. Кошти від покупця надходитимуть юридичним особам продавців окремими траншами згідно з узгодженим сторонами графіком», - йдеться в повідомленні інвестфондів у четвер.

Вони нагадали, що угода потребувала схвалення Антимонопольного комітету України, який визнав її відповідною чинному законодавству і надав відповідний дозвіл на її реалізацію.

У релізі також зазначається, що підготовку угод супроводжувала «Ернст енд Янг» - одна з найбільших міжнародних аудиторських груп.

ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» (раніше – ПАТ «Ленінська кузня») - одне з відомих на ринку підприємств судпрому України. Станом на перше півріччя 2018 року, основним акціонером з пакетом у 73,9067% акцій приватизованого в 1995 році суднозаводу виступав ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестфонд (ЗНКІФ) «Прайм Ессетс Капітал»(Київ), в якому сконцентровані активи П.Порошенка. Другим за величиною акціонером ПрАТ із пакетом у 20,1280% акцій виступав ПАТ «ЗНКІФ «ВІК», що сконцентрував активи І.Кононенка.

За підсумками 2017 року ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» збільшило чистий прибуток за МСФЗ у 2,2 рази порівняно з 2016 роком - до 18,62 млн грн, чистий дохід зріс у 6,6 рази - до 776,18 млн грн .

В умовах зовнішньої агресії підприємство освоїло виробництво нових розробок оборонного призначення, серед яких - 40 мм гранатомет УАГ-40 з вітчизняною оптикою, бойові модулі для бронетехніки ОБМ, БМ «Скорпіон». У 2015 підприємство розпочало роботи зі створення двох нових бронемашин - 10-тонної БКМ «Тритон» і 15-тонної БМ «Арбалет». Також завод бере участь у кооперації з виробництва радіоелектронного обладнання для захисту держкордону.

На сьогодні суднозавод здійснює в рамках держоборонзамовлення будівництво для військових держзамовників малих броньованих артилерійських катерів (МБАК) «Гюрза-М» і десантно-штурмових катерів проекту «Кентавр». У жовтні 2018 року ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському» презентувало потенційним замовникам проект нового ракетного патрульного катера під шифром «Лань».