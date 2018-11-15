 

17 ноября

09:33

Доба ООС: ситуація напружена, втрат немає

16 ноября

11:42

Продану оголошено підозру

09:21

Комітет Генасамблеї ООН підтримав резолюцію щодо Криму як «тимчасово окупованому»

08:57

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено трьох бойовиків

15 ноября

21:46

У Смілі розпочалося підключення котелень до газу

20:45

Затримано бандитів, які обстріляли з гранатомету офіс «Київміськбуду»

18:50

Сквер біля посольства РФ у Києві назвали на честь Нємцова

18:39

Порошенко вимагає негайно дати Смілі газ і тепло

16:02

Тігіпко придбав у Порошенка «Кузню на Рибальському»

12:07

ЦВК нагадує кандидатам у президенти про норми моралі

11:59

Рабінович відмовився бути «гетьманом»: іудаїзм заважає

10:02

У стилобат Андріївської церкви кинули «коктейль Молотова»

09:11

Доба ООС: поранено одного українського військового, знищено трьох окупантів

14 ноября

19:23

Від початку снігопаду у Києві зафіксовано майже 500 ДТП

14:23

Замість міністерства Кабмін створив для ветеранів нову держслужбу

13:38

Спустя месяц с момента создания набсовета «Укрпошты» его члены не могут договориться о зарплате (документ)

13:18

Обійми, що зігріють усіх: Гройсман знов благає, щоб йому «розв’язали руки»

12:10

Усміхниться, вас знімають камери: на підприємствах «курячого барона» Косюка треба прикидатися щасливим

11:14

«Нафтогаз» пояснив, чому без тепла залишилися Кривий Ріг, Сміла, Шепетівка та інші міста

10:52

Представники УПЦ Московського патріархату поскаржилися президенту на шалений «тиск Москви»

08:45

Доба ОСС: ситуація контролюється, знищено двох окупантів

13 ноября

17:46

УПЦ Московського патріархату вважає себе «самокерованою та самостійною», а справжню автокефалію – «нав’язаною ззовні»

16:26

Зустріч Порошенка з ієрархами УПЦ МП зірвано

12:05

Суд приостановил производство о самострое УПЦ Московского патриархата возле руин Десятинной церкви

11:50

Продан стверджує, що не ховається за кордоном, а лікується

11:03

До Кривого Рогу повертаються газ і тепло

08:33

Доба ООС: один український військовий отримав поранення

12 ноября

19:02

Держдеп США про «вибори» в «ДНР» и «ЛНР»: ці утворення мають бути розформовані

16:31

У справі Катерини Гандзюк арештували екс-помічника нардепа

13:55

У Кривому Розі газовий бунт

Порошенко вимагає негайно дати Смілі газ і тепло

Президент Петро Порошенко доручив включити опалення у Смілі на Черкащині протягом кількох годин під його відповідальність.


Про це він заявив під час засідання комісії щодо ситуації з теплопостачанням у місті Сміла, повідомляє Українська правда.

«Якщо хтось у Смілі чи навіть у Києві не може прийняти рішення або боїться зірвати пломбу, я приймаю це рішення. Негайно дайте людям газ і тепло. Під мою відповідальність. Даю вам декілька годин, щоб доповісти», – сказав він.

«Потім протягом доби оформити всі необхідні документи. Якщо цьому буде перешкоджати міська влада, є Верховна Рада, яка може призначити місцеві вибори», – додав він.

Порошенко наголосив, що опалення в містах це пряма відповідальність міської влади і звинуватив міського голову в злочинній бездіяльності.

Глава держави заявив, що очікує від правоохоронців реакції на зрив опалювального сезону в Смілі.

«Я чекаю від вас ефективних дій, бо подібна поведінка не має залишитися без реакції правоохоронних органів», – сказав Порошенко.

Прес-секретар глави держави Святослав Цеголко стверджує, що президент «несподівано приїхав у Держслужбу з надзвичайних ситуацій на засідання комісії, тому що йому урвався терпець».

Водночас пізніше, коли президент уже залишив засідання, керівник «Черкасигаз» Сергій Буян відеозв’язком зі Сміли заявив, що компанія не може включати опалення вночі, тому що подібні небезпечні роботи заборонені законодавством.

«Ми зможемо приступити до цього у світлий час доби», – зазначив він.

Крім того Буян поцікавився, хто візьме на себе витрати, пов’язані з цим включенням газу.

В свою чергу прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало повідомив «Українській правді», що за фактом неподання тепла в місті Сміла, уже відкрито кримінальне провадження.

Дії службових осіб, з вини яких відбувся збій опалювального сезону в місті Сміла, будуть вивчатися в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тракало нагадав, що санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також супроводжується штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше повідомлялось, що група урядовців та держслужбовців вирушила в місто Сміла Черкаської області, щоб взяти участь у позачерговій сесії Смілянської міської ради через проблеми з теплопостачанням.

З 12 листопада у місті Сміла запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією «Смілаенергоінвест», яка постачала тепло містянам 8 років.

Все майно передали комунальному підприємству.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

15 Ноября 2018 18:39

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (9)

Генеральна прокуратура (5)

Національне антикорупційне бюро (69)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (28)

Головна військова прокуратура (4)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (198)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 