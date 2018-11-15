Порошенко вимагає негайно дати Смілі газ і тепло

Президент Петро Порошенко доручив включити опалення у Смілі на Черкащині протягом кількох годин під його відповідальність.

Про це він заявив під час засідання комісії щодо ситуації з теплопостачанням у місті Сміла, повідомляє Українська правда.

«Якщо хтось у Смілі чи навіть у Києві не може прийняти рішення або боїться зірвати пломбу, я приймаю це рішення. Негайно дайте людям газ і тепло. Під мою відповідальність. Даю вам декілька годин, щоб доповісти», – сказав він.

«Потім протягом доби оформити всі необхідні документи. Якщо цьому буде перешкоджати міська влада, є Верховна Рада, яка може призначити місцеві вибори», – додав він.

Порошенко наголосив, що опалення в містах це пряма відповідальність міської влади і звинуватив міського голову в злочинній бездіяльності.

Глава держави заявив, що очікує від правоохоронців реакції на зрив опалювального сезону в Смілі.

«Я чекаю від вас ефективних дій, бо подібна поведінка не має залишитися без реакції правоохоронних органів», – сказав Порошенко.

Прес-секретар глави держави Святослав Цеголко стверджує, що президент «несподівано приїхав у Держслужбу з надзвичайних ситуацій на засідання комісії, тому що йому урвався терпець».

Водночас пізніше, коли президент уже залишив засідання, керівник «Черкасигаз» Сергій Буян відеозв’язком зі Сміли заявив, що компанія не може включати опалення вночі, тому що подібні небезпечні роботи заборонені законодавством.

«Ми зможемо приступити до цього у світлий час доби», – зазначив він.

Крім того Буян поцікавився, хто візьме на себе витрати, пов’язані з цим включенням газу.

В свою чергу прес-секретар Національної поліції Ярослав Тракало повідомив «Українській правді», що за фактом неподання тепла в місті Сміла, уже відкрито кримінальне провадження.

Дії службових осіб, з вини яких відбувся збій опалювального сезону в місті Сміла, будуть вивчатися в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тракало нагадав, що санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Також супроводжується штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше повідомлялось, що група урядовців та держслужбовців вирушила в місто Сміла Черкаської області, щоб взяти участь у позачерговій сесії Смілянської міської ради через проблеми з теплопостачанням.

З 12 листопада у місті Сміла запровадили надзвичайний стан через відсутність опалення. Без тепла залишилися не тільки житлові будинки, а й лікарні, дитячі садки та школи 80-тисячного міста.

Постачання тепла у Смілі затримують два роки підряд. Проблеми виникли після розірвання договору 2 роки тому з приватною компанією «Смілаенергоінвест», яка постачала тепло містянам 8 років.

Все майно передали комунальному підприємству.