У Смілі розпочалося підключення котелень до газу

У місті Смілі Черкаської області, де раніше було введено надзвичайний стан через відсутність опалення, подано газ на вісім котелень із 20, повідомляє віце-прем'єр-міністр України Геннадій Зубко.

«3 години з моменту проведення Комісії ТЕБ НС за участю президента України Петра Порошенка. Подано газ на перші 8 котелень з 20. Наразі в них ведеться розпал і вихід на робочий температурний режим, потрібен час. До них підключено 5 дитячих садочків, 7 шкіл, 3 лікарні, а також 45 будинків із 152. Подача газу здійснюється в першу чергу на котельні, до яких підключена соціальна сфера», - написав Г.Зубко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Він подякував «небайдужим спеціалістам, менеджерам і простим працівникам», які зараз працюють над вирішенням проблеми, що склалася, «незважаючи на час, умови і труднощі в технічному підключенні».

Г.Зубко уточнив, що населення Сміли - 68 тисяч людей, до 20 котелень підключено 152 будинки, в яких проживає 19,7 тис. людей.

Як повідомлялося, в Смілі з 12 листопада введено надзвичайний стан через відсутність опалення. Рішення про це ухвалила міськрада. Відповідно до цього повідомлялося, що навчальні заклади закриють на невизначений час. Без тепла - житлові будинки, лікарні, дитячі садки та школи.