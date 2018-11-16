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Комітет Генасамблеї ООН підтримав резолюцію щодо Криму як «тимчасово окупованому»
Третій комітет Генеральної асамблеї ООН у четвер підтримав резолюцію «Положення в області прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна» (A / C.3 / 72 / L.48), ініційовану українською делегацією.
Згідно з результатами голосування, підтримали українську резолюцію 67 держав, проти проголосували 26, утримались 82 делегата.
Зокрема, в резолюції зазначено, що з 2014 року російська влада застосовує тортури для отримання неправдивих свідчень під час політично мотивованих процесів. Підкреслюється необхідність негайного звільнення українських громадян, які були незаконно затримані і засуджені, а також тих, хто був переведений або депортований через міжнародно-визнані кордони з Криму до Російської Федерації. Окремо в документі згадали справи українського режисера Олега Сенцова, активіста Володимира Балуха і кримського татарина Емір-Усейна Куку.
Резолюція також закликає всі міжнародні організації та спеціалізовані установи системи ООН при згадуванні Криму в своїх офіційних документах, повідомленнях і публікаціях використовувати формулювання «АР Крим та місто Севастополь, Україна, тимчасово окуповані РФ» і рекомендує те ж саме всім державам і іншим міжнародним організаціям.
У документі міститься заклик до РФ створити і підтримувати безпечні умови для журналістів і співробітників ЗМІ, правозахисників і адвокатів захисту; припинити практику примусу кримських жителів до служби в збройних або допоміжних силах Росії; припинити практику депортації українських громадян з Криму за відмову від громадянства РФ і дискримінацію відносно жителів Криму.
Крім того, комітет закликає Росію повністю і негайно виконати постанову Міжнародного суду від 19 квітня 2017 року про тимчасові заходи у справі, що стосується застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації).
РФ повинна вжити всіх необхідних заходів, щоб негайно покласти край порушенням і утисків прав людини відносно жителів Криму, а також поважати закони, що діють в Україні, і скасувати закони, введені в Криму Російською Федерацією і дозволяють здійснювати примусове виселення і конфіскацію приватної власності в Криму в порушення застосовних норм міжнародного права.
Згідно з резолюцією, Третій комітет Генасамблеї ООН також засуджує незаконне встановлення РФ законів, юрисдикції і управління в окупованому Криму і вимагає, щоб Росія дотримувалася зобов'язання за міжнародним правом щодо поваги законів, що діяли в Криму до окупації.
Крім цього, негайно скасувати рішення про оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборону його діяльності, а також забезпечити доступність освіти українською і кримськотатарською мовами.
Третій комітет Генасамблеї ООН у своїй резолюції закликає Російську Федерацію забезпечити належний і безперешкодний доступ міжнародних місій зі спостереження за становищем в області прав людини і правозахисних неурядових організацій в Криму, в тому числі до всіх місць, де можуть міститися особи, позбавлені волі, визнаючи, що міжнародна присутність в Криму має першорядне значення для запобігання подальшого погіршення ситуації.
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