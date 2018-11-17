Влада Києва зрозуміла, що видзначати річницю Майдана змаганнями «Снайпер столиці» - це якось недоречно

Військово-спортивні змагання з вогневої підготовки серед учнів закладів освіти Києва були включені до переліку заходів до Дня Гідності і Свободи помилково. Про це повідомили у департаменті освіти та науки Київської міської державної адміністрації.

«Змагання не присвячені відзначенню у м. Києві Дня Гідності та Свободи і були включені до переліку заходів до цих пам’ятних дат помилково, оскільки третій етап змагань частково припадає на листопад», – зазначили у департаменті.

У департаменті нагадали, що змагання «Снайпер столиці» були започатковані спільно з Київським міським військовим комісаріатом і Київською міською організацією Товариства сприяння обороні України ще у 2005 році. І відбуваються вже 14 років поспіль традиційно протягом жовтня-грудня.

Змагання присвячені до Дня захисника України (14 жовтня) і Дня Збройних сил України (6 грудня) з метою військово-патріотичного виховання та популяризації серед учнів спортивно-технічних і прикладних видів спорту.

В останні роки змагання відбуваються також і за підтримки та участю Київської міської спілки ветеранів АТО та районних спілок.

«Проведення таких змагань є одним із важливих та необхідних етапів у підготовці учнівської молоді до майбутньої служби у Збройних Силах України, Національній гвардії України та інших структурах», – зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він додав, що щодо проведення наступного етапу змагань і їхнього формату організатори невдовзі визначаться.

Довідково:

Традиційно змагання відбуваються у три етапи протягом жовтня-грудня:

I етап (шкільний) проходив 27 вересня – 10 жовтня 2018 року;

II етап (районний) тривав з 11 жовтня до 26 жовтня 2018 року:

III (міський) – 05 листопада – 8 грудня 2018 року.