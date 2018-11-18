Доба ООС: загинув ще один український військовий

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні на 07:00 18 листопада говориться:

«Упродовж минулої доби, 17 листопада, ситуація в районі проведення операції мала ознаки до збільшення вогневої активності противника та залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому зафіксовано 10 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій з мінометів калібру 82 мм в районах населених пунктів Піщане, Жолобок, Новотошківське, Оріхове, Вільний, Троїцьке та Світлодарськ. Окрім того, поблизу Жолобка, хутора Вільного та Світлодарська противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. По опорних пунктах неподалік Мар'їнки, Березового, Красногорівки, Гнутового, Лебединського та Широкиного окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

Під час бойових дій, 17 листопада, поранення несумісне з життям отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Від початку поточної доби противник, з гранатометів та стрілецької зброї, вів вогонь неподалік Гнутового. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще двох – поранено».