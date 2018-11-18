 

20 ноября

13:55

Головою Черкаської ОДА став голова Черкаської облради

12:18

Луценко не переконав Раду зняти недоторканність з депутата Березкіна

11:39

Урожай зернових в Україні вже перевищив історичний максимум

10:37

Бойка і Льовочкіна виключили з фракції «Опоблоку»

09:18

Доба ООС: поранено трьох українських військових

19 ноября

16:44

Комітет Ради визнав законним «необґрунтоване» подання ГПУ на зняття недоторканості з нардепа Березкіна

16:28

Міністр Омелян повернув собі закордонні паспорти

16:08

Україна не виключає можливість призупинення свого членства в Інтерполі

14:16

5 політсил підтримали екс-віце-спікера Ради Руслана Кошулинського як кандидата в президенти

11:36

Задля останнього слова суд дозволив Януковичу прикидатися лежачим хворим

11:19

Об'єднавчий собор заплановано на грудень

09:20

Доба ООС: знищено декілька окупантів

18 ноября

17:46

Аваков: призначення керівником Інтерполу росіянина – це повернення організації до часів Гейдріха та Кальтенбруннера

15:56

На грудневі вибори підуть 47 партій

12:40

Киян просять не панікувати через сирени

11:41

«Горе от ума»: в борьбе с фейками насчет Объединительного собора Евстратий Зоря перепутал Грибоедова с Пушкиным

11:15

Адвокат Януковича вже запевнив, що той не в змозі промовити своє «останнє слово» у суді

10:51

Напередодні «останнього слова» у суді в Януковича влучив «твердий тупий предмет» - тенісний м’яч

09:57

Доба ООС: загинув ще один український військовий

17 ноября

13:38

Компанії Facebook рекомендують напередодні виборів відкрити офіс у Києві

12:34

Влада Києва зрозуміла, що видзначати річницю Майдана змаганнями «Снайпер столиці» - це якось недоречно

09:33

Доба ООС: ситуація напружена, втрат немає

16 ноября

11:42

Продану оголошено підозру

09:21

Комітет Генасамблеї ООН підтримав резолюцію щодо Криму як «тимчасово окупованому»

08:57

Доба ООС: поранено двох українських військових, знищено трьох бойовиків

15 ноября

21:46

У Смілі розпочалося підключення котелень до газу

20:45

Затримано бандитів, які обстріляли з гранатомету офіс «Київміськбуду»

18:50

Сквер біля посольства РФ у Києві назвали на честь Нємцова

18:39

Порошенко вимагає негайно дати Смілі газ і тепло

16:02

Тігіпко придбав у Порошенка «Кузню на Рибальському»

Доба ООС: загинув ще один український військовий

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 18 листопада говориться:

«Упродовж минулої доби, 17 листопада, ситуація в районі проведення операції мала ознаки до збільшення вогневої активності противника та залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому зафіксовано 10 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій з мінометів калібру 82 мм в районах населених пунктів Піщане, Жолобок, Новотошківське, Оріхове, Вільний, Троїцьке та Світлодарськ. Окрім того, поблизу Жолобка, хутора Вільного та Світлодарська противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. По опорних пунктах неподалік Мар'їнки, Березового, Красногорівки, Гнутового, Лебединського та Широкиного окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів.

Під час бойових дій, 17 листопада, поранення несумісне з життям отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Від початку поточної доби противник, з гранатометів та стрілецької зброї, вів вогонь неподалік Гнутового. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще двох – поранено».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

18 Ноября 2018 09:57

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (9)

Генеральна прокуратура (6)

Національне антикорупційне бюро (70)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (30)

Головна військова прокуратура (4)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (208)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 