Адвокат Януковича вже запевнив, що той не в змозі промовити своє «останнє слово» у суді

Таких важких пошкоджень Янукович не отримував, мабуть, з часів падіння від курячого яйця у Івано-Франківську у 2004 році.

Президент-утікач Віктор Янукович через отриману травму перебуває у лікарні Москви, а відтак не буде виступати з останнім словом у суді про державну зраду. Про це Громадському повідомив один з його адвокатів Олександр Горошинський.

«Я був у Москві у п’ятницю. Поїхав обговорити питання його участі у відеоконференції (за якою Янукович має сказати останнє слово). Я зустрівся з ним у лікарні. Діагноз точно сказати не можу, це буде некоректно. Але травма досить важка і він не може рухатися», — сказав адвокат та додав, що Янукович досі станом на 18 листопада перебуває у лікарні.

Горошинський додав, що у Януковича через госпіталізацію є поважна причина неявки на суд — «важка травма».

На питання «Громадського» про те, як саме Янукович дістав травму, адвокат Горошинський відповідати відмовився та сказав, що в екс-президента спортивна травма. Зазначимо, що російські ЗМІ з посиланням на лікарів повідомили, що Янукович дістав травму хребта та коліна під час гри у теніс.

Адвокат Горошинський також сказав, що ані він, ані інший захисник Януковича Олександр Байдик досі не отримали реєстрацію на діяльність в Росії. Тому вони не зможуть захищати інтереси Януковича під час виступу відеозв’язком.

«Коли я отримаю реєстрацію — я не знаю. Це залежить від Мін’юсту Росії. Але ця процедура може бути прискорена, і я вже подав клопотання про прискорення», — додав захисник.

Президент-утікач звинувачується в державній зраді, пособництві представникам влади Росії, умисних діях, учинених з метою зміни державного кордону України, встановленого Конституцією та веденні агресивної війни. За цими статтями Януковичу загрожує до 15 років ув’язнення.