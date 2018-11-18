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«Горе от ума»: в борьбе с фейками насчет Объединительного собора Евстратий Зоря перепутал Грибоедова с Пушкиным

Архиепископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что распространяемые сообщения о проведении Объединительного собора 22 ноября – фейк.


Об этом архиепископ написал сегодня в «Фейсбуке»:

Похвально, конечно, что Евстратий Зоря решил прибегнуть к помощи российской поэзии, иллюстрируя свою мысль. Но коль скоро есть у него такие позывы, то отметим, что, вопреки убеждению г-на Зори, указанный им автор приведенных стихов («Воістину, як писав Грибоєдов: «Меня обманывать не сложно - я сам обманываться рад») никогда не писал.

Впрочем, таких строк, которые цитирует г-н Зоря, вообще никто не писал (кроме него самого). У Пушкина было так:

«Ах, обмануть меня не трудно!..

Я сам обманываться рад!».

Мелочь, разумеется, но все же не стоит уподобляться без особой нужды тупой Наташе Поклонской, которая тоже не помнит стихов автора «Горя от ума».


"ОБКОМ"

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18 Ноября 2018 11:41

 

 

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