Киян просять не панікувати через сирени

У Києві з 20 листопада рятувальники проведуть масштабні навчання з увімкненням сирени та застосуванням великої кількості техніки.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«20-22 листопада у столиці проходитимуть масштабні командно-штабні навчання рятувальних служб. Учасники відпрацюють практичні завдання на місцях у різних районах міста Києва», - йдеться у повідомленні.

У КМДА звернули увагу, що 20 листопада навчання проводитимуть із можливим запуском електросирен в Оболонському районі та 21 листопада – у Дніпровському та Деснянському районах.

«Закликаємо жителів міста не панікувати у разі пересування містом великої кількості аварійної-рятувальної техніки (до навчань буде залучено понад 50 одиниць техніки), включення сирени та з розумінням ставитись до можливих незручностей через практичне відпрацювання загальноміських навчань», - повідомили у мерії.