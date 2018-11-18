На грудневі вибори підуть 47 партій

Центральна виборча комісія України оприлюднила список 47 партій, які ухвалили рішення про участь їх місцевих організацій у перших або додаткових місцевих виборах 23 грудня 2018 року.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, подані 46 партіями документи відповідають вимогам законодавства, і тільки партія «Нові обличчя» Володимира Карплюка не подала до комісії копію свого статуту, засвідчену центральним органом виконавчої влади. ЦВК внесла цю політичну силу до списку учасників місцевих виборів з позначкою про невиконання «Новими обличчями» вимог ч. 1. ст. 36 закону України «Про місцеві вибори».

Згідно з опублікованим списком, крім парламентських партій у місцевих виборах 23 грудня братимуть участь «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, «Свобода», «Суспільно-політична платформа Надії Савченко», «За життя», Народний Рух України, «Розумна сила», партія «Основа», «Укроп», Соціалістична партія України Іллі Ківи, Аграрна партія України, «Національний корпус», «Наш край», «Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка «Справедливість», «Рух нових сил Михайла Саакашвілі», «Народний контроль», партія «Наші», «Сила людей».

Також у місцевих виборах візьмуть участь «Воля народу», «Відродження», Народна партія Володимира Литвина, «Українська Галицька партія», «Соціал-демократична партія», Партія Зелених України Віталія Кононова, «Соціалісти», Партія ветеранів Афганістану, партія «Патріот», партія «Сила і Честь» Ігоря Смешка, Українська морська партія Сергія Ківалова, Партія захисників вітчизни Юрія Кармазіна, «Єдиний центр» Віктора Балоги, «Правий сектор» і ще низка партій.

Як повідомлялося, 12 жовтня ЦВК призначила на 23 грудня перші місцеві вибори в 123 об'єднаних територіальних громадах (у 15 міських, 21 селищній, 87 сільських) в 21 області України. Загалом, за попередніми підрахунками, у виборах зможуть взяти участь понад 685 тис. виборців.