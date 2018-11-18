Аваков: призначення керівником Інтерполу росіянина – це повернення організації до часів Гейдріха та Кальтенбруннера

Українська делегація на чолі із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим бере участь у консультаціях щодо обрання нового голови Інтерполу і виступає проти призначення на цю посаду представника Росії.

Про це повідомляє департамент комунікації МВС України.

«Всі ми добре знаємо, як РФ зловживає можливостями Інтерполу для боротьби та переслідування політичних опонентів. Не можу допустити думки, що ми можемо повернутися до трагічної історії 1938 - 1945 років, коли міжнародною поліцейською організацією керували Гейдріх та Кальтенбруннер, а штаб-квартиру після аншлюсу Австрії перенесли до Берліна. Перспектива для агресора Росії очолити Інтерпол - гібридна загроза для всього світу», - зазначив Аваков.

Консультації щодо обрання глави Інтерполу, який зможе у повному обсязі протидіяти гібридним загрозам та міжнародній злочинності, проходять під час 87-ї сесії Генеральної асамблеї міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, яка проходить у Дубаї, ОАЕ.

Фаворитом на виборах нового глави Інтерполу називають генерал-майора російської поліції Олександра Прокопчука. Він з 2006 по 2011 роки був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році генерал-майор став віце-президентом Інтерполу.

Вибори нового очільника Інтерполу пройдуть 21 листопада. Переобрати голову міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол мають після того, як наприкінці вересня зник глава цієї поліцейської організації Мен Хунвей, який згодом з'явився в Китаї, де щодо нього ведеться розслідування у справі про корупцію.