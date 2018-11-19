Доба ООС: знищено декілька окупантів

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 19 листопада говориться:

«18 листопада ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог 5 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими угодами, зокрема й артилерію.

З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції Об’єднаних сил в районах населених пунктів Жолобок, Новотошківське, Світлодарськ, Травневе, Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

Окрім того, на опорні пункти наших військ поблизу Новотошківського та Світлодарська противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм. Позиції Об'єднаних сил в районі Травневого окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру, а поблизу Жолобка - ще й з артилерії калібру 122 мм.

У ході бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Від початку доби, ворог, з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, здійснив обстріл наших позицій у районі Жолобка. Втрат не допущено.

За даними розвідки, протягом 18 листопада 3-х російських окупантів було знищено та ще 4-х – поранено».