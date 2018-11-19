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Задля останнього слова суд дозволив Януковичу прикидатися лежачим хворим

Обвинувачений в державній зраді екс-президент Віктор Янукович зможе виступити у суді з останнім словом сидячи або лежачи 5 грудня.


Про це на засіданні 19 листопада заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко, повідомляє Українська правда.

Він задовольнив клопотання захисту про перенесення засідання у зв’язку з травмою Януковича.

«Якщо обвинувачений Віктор Янукович до визначеної судом дати не зможе вилікуватися, суд не вважатиме зневагою чи проявом неповаги до суду, якщо Віктор Федорович Янукович виступить у суді з останнім словом сидячи чи лежачи на лікарняному ліжку, якщо здоров'я не зможе йому дозволити перед судом стояти», - сказав Дев'ятко.

Суддя спершу планував провести наступне засідання 3 грудня. Але адвокат, посилаючись на медичну довідку Януковича, де вказано, що лікування триватиме 2-3 тижні, просив дати обвинуваченому рівно 3 тижні, які спливають 5 грудня.

«Задля забезпечення права на захист Віктора Януковича, суд оголошує перерву на 9 ранку 5 грудня», - сказав Дев'ятко.

На початку засідання адвокат Горошинський розповів, що 17 листопада бачився з підзахисним у Росії і з'ясував, що Янукович не може «самостійно пересуватися і навіть вставати з ліжка».

У зв’язку з цим він просив перенести судове засідання до моменту одужання Януковича.

«Єдине що можу сказати, що у результаті травми Віктор Янукович отримав травму хребта та суглоба», - сказав адвокат.

На це суддя відповів, що не терпітиме у суді брехні.

«Не можу допустити відвертої брехні. Суд вимушений констатувати, що жодного слова про травму хребта у довідці немає, жодного словам про лангетку хребта немає», - сказав Дев'ятко.

«Суд просить захисників не перетворювати судовий процес на цирк», - сказав Дев'ятко.

Нагадаємо, 19 листопада в Оболонському райсуді Києва мало відбутися чергове засідання у справі Януковича, де той мав виступити з останнім словом.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч.5 ст.27 ч.3 ст.437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Стадію дебатів у судовому розгляді завершено.

18 листопада росЗМІ поширили інформацію, що Януковича було госпіталізовано «у знерухомленому стані з підозрою на травму хребта і травму коліна, які він отримав під час гри в теніс».

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"ОБКОМ"

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19 Ноября 2018 11:36

 

 

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