Україна не виключає можливість призупинення свого членства в Інтерполі

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив сьогодні, 19 листопада, напередодні голосування, під час 87-ї сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу, яка цими днями проходить у Дубай, ОАЕ.

За його словами, у разі, якщо доводи України, правозахисників та керівництва інших країн щодо неможливості обрання на посаду представника РФ не будуть почуті, то Україна розглядатиме можливість призупинення членства в Інтерполі, повідомляє департамент комунікації МВС України.

«Можливе президентство Росії в Інтерполі – абсурдне, суперечить духу та цілям організації. Україна розгляне питання щодо призупинення членства в Інтерполі, в разі обрання на посаду президента Інтерполу представника Росії», - підкреслив Арсен Аваков.

Раніше міністр внутрішніх справ України заявляв, перспектива для агресора Росії очолити Інтерпол – гібридна загроза для всього світу.

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