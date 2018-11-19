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Міністр Омелян повернув собі закордонні паспорти

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, якого підозрюють у незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації, забрав свої закордонні паспорти, які вилучались як запобіжний захід.


Про це він повідомив Українській правді у понеділок, 19 листопада.

Дія запобіжного заходу, обраного судом для міністра, завершилась 15 листопада. Обрати новий слідство не просило.

«Я тільки сьогодні забрав паспорти, бо був фізично у відрядженні… Для мене особисто нез’ясованим залишається питання, для чого було оце все з помпою такою робити», – зазначив Омелян.

Наразі він та його адвокати ознайомлюються з матеріалами справи.

6 листопада НАБУ і САП заявили, що завершили розслідування кримінального провадження стосовно Омеляна. У САП повідомляли, що не планують подавати до суду клопотання про продовження запобіжного заходу для Володимира Омеляна.

Слідчі вважають, що «в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, посадовець набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами та вартість яких значно перевищує його законні доходи».

Зокрема, Омелян нібито придбав собі позашляховик BMW X5 2015 року випуску. Автівка, за словами міністра, належить його брату.

Також урядовець нібито зазначив направдиву вартість ще одного авто, Volvo S80 2007, та не відобразив оренду та користування будинком. Омелян каже, що в будинку був у гостях.

13 вересня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.

14 вересня суд обрав запобіжний захід Омеляну. Його відпустили на поруки та зобов'язали здати закордонні паспорти.

Водночас НАБУ надало дозвіл міністру виїжджати у закордонні відрядження.

Міністр заявив, що доводитиме свою невинуватість у суді. Омелян повідомив, що на нього здійснювався тиск з боку керівництва НАБУ і йому відомо про факти співпраці керівництва НАБУ з українськими політиками.


"ОБКОМ"

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19 Ноября 2018 16:28

 

 

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