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Доба ООС: поранено трьох українських військових

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 20 листопада говориться:

«Упродовж минулої доби, 19 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ, в тому числі – 9 разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Жолобок, Новотошківське, Вільний, Луганське, Травневе, Авдіївка, Піски, Опитне, Степне, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новотошківське противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Кримського, Луганського і Водяного - вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках же Чермалика та хутора Вільного російські окупанти застосовували міномети обох калібрів.

У ході бойових дій три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

Поточної доби противник вогневої активності не проявляв.

За даними розвідки, трьох бойовиків російських окупаційних військ минулої доби знищено, а ще шість окупантів отримали поранення».


"ОБКОМ"

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20 Ноября 2018 09:18

 

 

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