Бойка і Льовочкіна виключили з фракції «Опоблоку»

Співголова депутатської фракції парламенту «Опозиційний блок» Олександр Вілкул заявив, що з фракції виключили співголову Юрія Бойка та заступника голови фракції Сергія Льовочкіна.

Про це він сказав з трибуни Ради у вівторок, повідомляє Українська правда.

«Півгодини тому закінчилося засідання фракції. Хочу повідомити, що з лав «Опозиційного блоку» виключили Бойка Юрія Анатолійовича та Льовочкіна Сергія Володимировича», - сказав нардеп.

Наразі у фракції залишився 41 нардеп.