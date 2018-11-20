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Урожай зернових в Україні вже перевищив історичний максимум

Станом на 19 листопада зернові та зернобобові культури обмолочені на площі 14,3 млн га (або 96% до прогнозу) та намолочено 66,4 млн тонн зерна при врожайності 46,5 ц/га (у 2017 р. – 41,8 ц/га).


«З огляду на досить сприятливі погодні умови для пізніх ярих культур, наші обережні прогнози щодо рекордного урожаю за всю історію незалежності України починають справджуватися. На даний момент, коли збирання зернових ще триває, маємо більше ніж 66 млн тонн, що вже перевершує попередній найвищий показник 2016 року», - прокоментував перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

За його словами, історичний рекорд виробництва зернових у 2018 році забезпечується завдяки високому врожаю кукурудзи, який також очікується на рівні історичного максимуму – близько 34,8 млн тонн.

На сьогодні кукурудза обмолочена на площі 4,1 млн га або 90% до прогнозу, намолочено 31,3 млн тонн зерна при врожайності 75,9 ц/га (у 2017 р. – 52,3 ц/га), яка також є найвищим досягненням в історії незалежної держави.

Крім того, вперше будуть зафіксовані рекордні показники з валового збору і урожайності сої та соняшника.

Станом на 19 листопада, соняшник обмолочений на площі 6,0 млн га або 99,8%, намолочено 13,8 млн тонн при врожайності 22,8 ц/га (у 2017 р. – 20,1 ц/га).

Соя зібрана з площі 1,7 млн га або 99% до прогнозу, намолочено 4,3 млн тонн при врожайності 25,7 ц/га (у 2017 р. – 19,2 ц/га).


"ОБКОМ"

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20 Ноября 2018 11:39

 

 

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