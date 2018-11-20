Луценко не переконав Раду зняти недоторканність з депутата Березкіна

За зняття проголосували лише 160 парламентарів при 226 мінімально необхідних.

Верховна Рада України 20 листопада відмовилася зняти депутатську недоторканність з нардепа Станіслава Березкіна, якого підозрюють у причетності до розкрадання коштів державного «Ощадбанку».

Раніше глава регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник заявив, що подання Генеральної прокуратури про зняття депутатської недоторканності, затримання і арешт Березкіна є законними, але необгрунтованими. Регламентний комітет ВР вважає, що в поданні Генпрокуратури відсутні достатні докази, які підтверджують вчинення народним депутатом особливо тяжких корупційних злочинів.

Генпрокурор Юрій Луценко вніс у Раду подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Березкіна, яке було ініційовано керівником САП Назаром Холодницьким. За словами Луценка, слідством вбачаються ознаки кримінального злочину, вчиненого народним депутатом Березкіним за статтями 191 КК, тобто «розкрадання», ст. 209 КК, тобто «відмивання» і ст. 364 КК – «зловживання службовим положенням», ст. 366, тобто «підробка документів».