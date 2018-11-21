Доба ООС: знищено чотирьох бойовиків

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні на 07:00 21 листопада говориться:

«Упродовж минулої доби, 20 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Піски, Верхньоторецьке, Водяне та Лебединське.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм ворог двічі обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного, що на Приазов'ї.

У ході бойових дій, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв.

За даними розвідки, 20 листопада, чотирьох бойовиків російських окупаційних військ знищено та ще чотирьох – поранено»