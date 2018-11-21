Україна залишається в Інтерполі: російський мент програв вибори

Новим главою Інтерполу став представник Південної Кореї Кім Чон Ян, росіянин Олександр Прокопчук програв всі три тури голосування.

Про це повідомляє глава МВС України Арсен Аваков, пише Новое время.

У першому турі голосування за представника Південної Кореї отримав 60,5% голосів, росіянин Прокопчук – 39,5%. Подруге турі за Кім Чон Яна проголосували 60,4%, за Прокопчука - 39,6%. У третьому турі Кім Чон Ян набрав 62,3% голосів, Прокопчук - 37,7%.

Росіянин Олександр Прокопчук, який займав посаду віце-президента Інтерполу, вважався фаворитом на виборах глави Міжнародної організації кримінальної поліції.

Україна і Литва заявили, що можуть вийти з Інтерполу в разі перемоги на виборах глави організації російського генерала.

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