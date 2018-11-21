В «Укрпошті» стався програмний збій: киян просять принести до поштових відділень вже сплачені квитанції за жовтень

Платежі киян за вивезення побутових відходів не відобразилися у платіжних квитанціях киян через збій у комп'ютерній мережі «Укрпошти».

Про це повідомляє КП «Київкомунсервіс» на своїй сторінці у Facebook.

«18-19 жовтня стався технічний збій у комп'ютерній програмі Укрпошти, і платежі за вивезення побутових відходів, здійснені в ці дні через відділення Укрпошти, не відобразилися в квитанціях за жовтень 2018 року», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для виправлення ситуації тим мешканцям столиці, які здійснювали комунальні платежі в указані дні, необхідно звернутись до найближчого Центру комунальних послуг з квитанцією на оплату. Дані по платежах будуть внесені до особового рахунку платежів у ручному режимі.