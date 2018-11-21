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Уряд схвалив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем

Ізраїль скасує мита на ряд сільськогосподарських і промислових товарів з України.


Кабінет міністр України схвалив проект угоди про Зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Ізраїлем, повідомляє РБК-Україна.

Передбачається, що угода про ЗВТ сприятиме активізації торгівлі між Україною та Ізраїлем, зростанню експорту, створенню нових робочих місць, трансферу технологій, обміну досвідом, створенню сприятливих умов для забезпечення доступу товарів на ринки України та Ізраїлю.

З моменту набуття чинності угоди Ізраїль скасує ввізні мита для 9,2% сільськогосподарських товарів (риба, рослинні олії, овочі консервовані) і близько 80% промислових товарів (ліки, добрива, будматеріали тощо). Крім того, передбачено перехідні періоди до повного скасування мит, часткову лібералізацію мит та визначено винятки з цього режиму торгівлі.

Угода передбачає лібералізацію доступу на ринок України тих товарів, у яких була зацікавленість ізраїльської сторони. У зв'язку з цим Україна збереже мита на м'ясо та субпродукти птиці, морожену свинину, окремі види риби, молочні продукти, зернові і т. д.

Україна та Ізраїль завершили підготовку угоди про вільної торгівлі у серпні 2018 року.


"ОБКОМ"

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21 Ноября 2018 12:29

 

 

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