Шантаж вдався: Порошенку не шкода півмільярда бюджетних коштів для «Укрпошти»

Погроза «реформаторів» «Укрпошти» припинити доставку пенсій напередодні виборов справила на президента очікуване враження.

Президент Петро Порошенко заявив, що в бюджеті на 2019 рік буде закладено 500 млн гривень для компенсації видатків «Укрпошті». Про це він поінформував під час відвідування відділення «Укрпошти» в Житомирі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вніс пропозицію на уряд, і вона була підтримана урядом, щоб виділили 500 млн гривень з державного бюджету, щоб забезпечити компенсацію «Укрпошті» видатків на доставлення пенсій», - сказав президент.

Він також запевнив, що Верховна Рада підтримає цю пропозицію під час голосування за держбюджет-2019 у другому читанні, й гроші будуть виділені.

Водночас Порошенко наголосив, що вказані кошти дозволять вирішити проблему тарифоутворення «Укрпошти» лише на деякий час, а за цей час, за його словами, має бути напрацьоване системне рішення, яке б урегулювало питання тарифів, але не за рахунок людей.

«Ми абсолютно ніяк не можемо погодитися ні зі скороченням відділень, ні зі скороченням листонош. І ми не можемо допустити, щоб вирішення цієї проблеми відбулося за рахунок простих людей: або переведення на неповну ставку листонош, або за рахунок підвищення тарифів, зробивши додаткове навантаження на пенсіонерів. Це неправильно», - зазначив глава держави.

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