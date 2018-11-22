Доба ООС: поранено ще одного військового

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні на 07:00 22 листопада говориться:

«Упродовж 21 листопада ситуація в районі проведення операції цілком контролювалася Об’єднаними силами.

Окупанти 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Російські окупаційні війська не припиняють застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Новолуганське, Авдіївка, Славне, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове та Широкине.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також, вчора ввечері з мінометів калібру 82 мм, ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Гнутове. Опорний пункт наших військ біля Кримського противник двічі обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, а позиції в районі Новозванівки два рази потрапили під вогонь з великокаліберних кулеметів та СПГ.

Внаслідок обстрілів один з військовослужбовців Об'єднаних сил зазнав легкого поранення.

Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв

За даними розвідки, 21 листопада, збройні формування Російської Федерації безповоротно втратили одну особу».