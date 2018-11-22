Екс-прес-секретарка Порошенка в захваті від рішення призначити її міністром

Народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка», член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Ірина Фріз, яку прем'єр-міністр запропонував призначити міністром у справах ветеранів, вітає таке рішення.

«Вітаю рішення прем'єра щодо внесення кандидатури на посаду міністра України у справах ветеранів. Тепер м'яч на полі парламенту. Тепер Верховна Рада має виявити наявність політичної волі щодо початку інституалізації Міністерства у справах ветеранів», - написала вона на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу.

Вона додала, що з червня, коли розпочалося обговорення ініціативи щодо створення міністерства, коментувала це питання, а також принципи діяльності майбутнього відомства.

Нардеп наголосила, що відбулася низка зустрічей з ветеранськими, громадськими організаціями.

«Презентовано бачення проекту міністерства, яке розроблено Комітетом Верховної Ради у справах ветеранів та проектним офісом реформ. Навіть напрацьовано перші кроки з його запуску за чітким календарним планом», - розповіла І.Фріз.

«Саме тому до безпосереднього ухвалення рішення в парламенті я утримаюся від подальших коментарів», - додала вона.

Як повідомлялося, 21 листопада, прес-служба Кабінету Міністрів повідомила, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує Верховній Раді затвердити Оксану Маркарову на посаді міністра фінансів України та призначити депутата від фракції «Блок Петра Порошенка» І.Фріз на посаду міністра України у справах ветеранів.