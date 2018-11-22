Місце Кучми у Мінську зайняв Марчук

Президент України Петро Порошенко призначив представником України в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) Євгена Марчука, який раніше представляв країну в підгрупі ТКГ із питань безпеки.

«Президент П.Порошенко призначив Євгена Кириловича Марчука представником України в ТКГ. Євген Кирилович усі ці важкі роки гідно представляв Україну в безпековій групі. Він добре орієнтується в проблематиці мінських переговорів і жорстко відстоюватиме національні інтереси України», - написала перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.