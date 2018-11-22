КCУ схвалив «євроатлантичні» зміни до Конституції

Конституційний суд України визнав конституційними зміни до Основного закону щодо закріплення курсу держави на вступ до Євросоюзу і НАТО.

Цю інформацію підтвердила представник президента у ВР, нардеп Ірина Луценко, повідомляє РБК-Україна.

«Рішення про визнання президентського проекту змін до Конституції підтримала переважна більшість - 14 суддів КС. Відтак, це дає парламенту можливість розглянути документ у сесійній залі», - сказала вона.

При цьому, станом на 12:40, дана інформація не оприлюднена на офіційному сайті КСУ.

Нагадаємо, Велика палата КСУ в середу, 21 листопада, продовжила розгляд проекту змін до Конституції у частині закріплення курсу України в НАТО і Євросоюз. Суд розглядав закріплення євроатлантичних прагнень України в Основному законі на відповідність статтям 157 і 158 Конституції.

28 вересня у КСУ надійшло конституційне звернення парламенту щодо законопроекту №9037, який передбачає зміни до Конституції для закріпленні курсу держави на вступ до ЄС і НАТО.