Бюджет-2019 ухвалять в Раде десь о третьої ранку

Перерва затягнулась.

Зараз ще продовжується робота в комітеті Ради з питань податкової та митної політики. Про це заявив голова фракції «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді Артур Герасимов в ефірі «112 Україна», повідомляє РБК-Україна.

«Як тільки ми отримаємо роздруківки з Податкового кодексу, а там більше ніж 1000 поправок за моїми даними, орієнтовно це буде близько 23.30-00.00 - розгляд змін до Податкового кодексу займе не менше двох годин. Я сподіваюсь, що не пізніше ніж 02.30-03:00 година ранку ми підтримаємо бюджет на 2019 рік», - сказав Герасимов.

Зазначимо, Верховна Рада продовжила перерву ще на дві години. Таким чином, засідання має розпочатися о 23:30.