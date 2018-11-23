Доба ООС: втрат серед українських військових немає

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 23 листопада говориться:

«Протягом минулої доби, 22 листопада, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Російські окупанти 4 рази прицільно відкривали вогонь по позиціях наших військ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Збройні формування Російської Федерації здійснювали обстріли оборонних укріплень Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Вільний, Луганське та Павлопіль.

Окрім вищеперерахованого арсеналу, ворог застосував озброєння бойових машин піхоти неподалік хутора Вільного, а протитанкові керовані ракети – поблизу Луганського.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Від початку доби ворог вогневої активності не проявляв.

За даними розвідки, упродовж 22 листопада, двох окупантів було поранено».


"ОБКОМ"

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23 Ноября 2018 08:36

 

 

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