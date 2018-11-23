Країна не встигла прокинутися, а бюджет-2019 вже є

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Рада завершила нічну змину сьогодні вранці.


Верховна Рада прийняла закон «Про державний бюджет України» на 2019 рік з дефіцитом у межах 2,3% від валового внутрішнього продукту України. Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, «за» близько 6 ранку проголосувало 240 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

«Бюджет залишається збалансованим і реалістичним. Дефіцит в межах 2,3% ВВП. Це дасть можливість впевнено увійти в 2019 рік», - зазначила міністр фінансів Оксана Маркарова з трибуни Верховної Ради.

Вона нагадала, що під час доопрацювання до другого читання доходи і витрати держбюджету були на 18 млрд грн - відповідно до 1,019 трлн грн і 1,112 трлн грн, що відповідно на 11,8% і 12,1% перевищує показники держбюджету-2018.

Зокрема, доходи загального фонду в наступному році заплановано збільшити в порівнянні із запланованими в цьому році на 10,2% - до 928,53 млн грн, а витрати - на 10,7%, до 1,006 трлн грн.

Граничний розмір дефіциту держбюджету-2019 визначений на рівні 89,989 млрд грн у порівнянні з 80,65 млрд грн в поточному році при очікуваному зростанні ВВП на 3% і інфляції 7,4%

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що на безпеку і оборону виділено рекордну суму - більше 210 млрд грн, зокрема, мінімальна зарплата військовим буде підвищена з 7 тис. грн до 10 тис. грн.

За його словами, з 1 січня будуть перераховані пенсії 500 тис. військових пенсіонерів, а перерахунок іншим 11,5 млн пенсіонерам буде здійснено з 1 березня.


"ОБКОМ"

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23 Ноября 2018 09:03

 

 

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