Посилки, електромобілі, цигарки: у Мінфіні пояснили, що змінила Рада в оподаткуванні

Верховна Рада ухвалила законопроект № 9260 «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів».

Як повідомляє Мінфін, закон передбачає, зокрема:

- зниження неоподатковуваної вартості міжнародних посилок з 1 липня 2019 року зі 150 до 100 євро. При цьому норма про «три посилки» скасована, оскільки поштові оператори виявились не готовими до адміністрування такого обмеження;

- збільшення ставок екологічного податку з 1 січня 2019 року. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю зросте з 0,41 грн./тонну до 10 грн./тонну з метою стимулювання підприємств до зменшення забруднення навколишнього середовища, а також наближення до ставок за викиди парникових газів в країнах ЄС.

- індексація ставок акцизного податку з тютюнових виробів на 9% з 1 липня 2019 року;

- удосконалення електронної системи контролю за обігом палива з 1 липня 2019 року, що дозволить збільшити надходження акцизного податку на паливо.

- збільшення ставок рентної плати за користування надрами для видобування нафти і конденсату на 2%: з 29%/14% до 31%/16% (в залежності від глибини залягання) та залізної руди на 0,8% з 8 до 8,8%;

- ставка рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів збільшується на 50%;

- до кінця 2022 року буде продовжена норма, яка звільняє ввезення в Україну транспортних засобів, оснащених лише електродвигунами, від сплати ПДВ та акцизу.

«Втілення цього закону дозволить збільшити надходження до зведеного бюджету (в умовах 2019 року) у обсязі 6,3 млрд. грн, із них до державного бюджету 5,9 млрд. гривень», - підрахували у Мінфіні.