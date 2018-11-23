Місце Ірини Фріз у Раді займе співробітник Адміністрації президента

Замість депутата Ірини Фріз, яку напередодні призначили на посаду міністра у справах ветеранів, до Верховної Ради зайде 86-й номер у списку БПП Володимир Куренной, який уже був нардепом двох скликань.

Про це свідчить виборчий список БПП на сайті Центральної виборчої комісії, повідомляє Українська правда.

Куренной з квітня 2015 року очолює департамент місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації президента.

У 90-х працював редактором кількох одеських видань, у 2005-2006 роках був заступником міського голови Виконавчого комітету Одеської міськради. У 2006-2007 та 2012-2014 роках був народним депутатом відповідно 5 та 7 скликань Ради.