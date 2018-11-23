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Наступного тижня до борців з корупцією приєднається ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) офіційно розпочинає свою роботу з 27 листопада, повідомляє офіційне видання «Урядовий кур'єр».


В оголошенні, опублікованому в газеті в п'ятницю, директор ДБР Роман Труба повідомляє про початок діяльності Держбюро розслідувань із 27 листопада 2018 року як центрального органу виконавчої влади, який здійснює правоохоронну діяльність із метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

Раніше в листопаді Р.Труба повідомляв, що на 27 листопада заплановано призначення 295 слідчих ДБР і складання присяги. Серед них 102 слідчі центрального апарату та 193 слідчі територіальних управлінь ДБР.

У Держбюро зазначили, що в центральному апараті і територіальних управліннях сформовано слідчі підрозділи за трьома напрямами: розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції; розслідування злочинів, вчинених співробітниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя; розслідування військових злочинів.


Інтерфакс-Україна

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23 Ноября 2018 14:35

 

 

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