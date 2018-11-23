Лондонський суд відмовився від справи Приватбанку проти Коломойського

Високий суд Лондона вирішив, що йому не підсудна справа за позовом Приватбанку до його екс-власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це йдеться у повідомленні Приватбанку, яке є в розпорядженні Української правди.

«Незважаючи на те, що суддя визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайських дій, - на суму приблизно від 329 млн до 1,2 млрд доларів - він дійшов висновку, що англійський суд не має юрисдикції для розгляду позову банку проти його колишніх акціонерів», - розповідають у фінустанові.

«Це судове рішення є лише першим етапом процесу, та банк має намір оскаржити його», - йдеться в повідомленні.

«Зрозуміло, що суддя не сумнівався в тому, що колишні акціонери є відповідальними за багатомільярдні шахрайські дії в банку. Ми будемо продовжувати повернення цих коштів за допомогою судового процесу в Лондоні та віримо, що англійський суд, в кінцевому рахунку, здійснить правосуддя між сторонами», - цитуються у заяві слова голови правління Приватбанку Петра Крумханзла.

«Неминучим є те, що ці критичні питання щодо юрисдикції, які були оскаржені відповідачами, будуть визначені Апеляційним судом, і ми впевнені, що вони будуть вирішені на користь банку», - коментує партнер юридичної фірми «Хоган Ловеллс» Річард Льюіс.