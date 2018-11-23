 

23 ноября

19:51

Передачу Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату скасовано

17:29

Порошенко розповів, навіщо йому мільярд з бюджету і що він хоче отримати за ці гроші

17:07

Жбурляв каміння у посольство РФ - і поїхав до Росії: у Москві вирішили перевірити психіку Рудьковського

15:23

Лондонський суд відмовився від справи Приватбанку проти Коломойського

15:18

Навіть у фракції БПП є нардепи, які не зрозуміли ганебного абсурду «бюджетної» ночі

14:48

Напад з зеленкою на голову ВККС коштував 200 доларів

14:35

Наступного тижня до борців з корупцією приєднається ДБР

11:42

Місце Ірини Фріз у Раді займе співробітник Адміністрації президента

11:33

Посилки, електромобілі, цигарки: у Мінфіні пояснили, що змінила Рада в оподаткуванні

09:54

Автомобілі Медведчука підозріло регулярно приїжджають до Адміністрації президента та його маєтку (відео)

09:10

Звільнено голову Луганської ОДА

09:03

Країна не встигла прокинутися, а бюджет-2019 вже є

08:36

Доба ООС: втрат серед українських військових немає

22 ноября

22:34

Бюджет-2019 ухвалять в Раде десь о третьої ранку

18:53

Міністром фінансів стала Оксана Маркарова

18:43

Ірина Фріз стала міністром

16:51

МВС пояснило, коли нетверезих водіїв почнуть штрафувати на 51 тисячу

14:48

Порошенко: «відкрито зелене світло» для внесення до Конституції курсу на ЄС і НАТО

13:03

КCУ схвалив «євроатлантичні» зміни до Конституції

12:09

Місце Кучми у Мінську зайняв Марчук

11:08

Фракція «Опоблоку» оформила розлучення з прихильниками Бойка і віддалася Новинському

10:05

Екс-прес-секретарка Порошенка в захваті від рішення призначити її міністром

08:30

Доба ООС: поранено ще одного військового

21 ноября

17:21

Шантаж вдався: Порошенку не шкода півмільярда бюджетних коштів для «Укрпошти»

16:29

«АвтоЄвроСила» призупиняє блокування доріг: «сенсу немає»

12:42

Блокування доріг не переконало депутатів: Рада відмовилась скасовувати нові правила оподаткування авто на «єврономерах»

12:29

Уряд схвалив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем

10:52

В «Укрпошті» стався програмний збій: киян просять принести до поштових відділень вже сплачені квитанції за жовтень

09:38

Україна залишається в Інтерполі: російський мент програв вибори

08:58

Доба ООС: знищено чотирьох бойовиків

Жбурляв каміння у посольство РФ - і поїхав до Росії: у Москві вирішили перевірити психіку Рудьковського

Басманний суд Москви продовжив термін утримання під вартою обвинуваченого в нападі на російське посольство в Києві в 2014 році колишньому депутату Верховної Ради, екс-міністру транспорту і зв'язку України Миколі Рудьковському.


Про це повідомляє 23 листопада російський Інтерфакс.

«Клопотання слідчого задовольнити. Продовжити відносно Рудьковського запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк до 27 січня», - оголосила рішення суддя Юлія Сафіна.

Таким чином суд відмовив захисту, який пропонував відпустити колишнього чиновника під заставу в 10 мільйонів рублів.

Судовий розгляд проходило без участі обвинуваченого, який з 6 листопада перебуває на стаціонарній комплексній психіатричній експертизі в інституті ім. Сербського.

Рудьковського звинувачують у нападі на установу, яка користується міжнародним захистом, з метою провокації війни чи ускладнення міжнародних відносин (ч. 2 ст. 360 КК РФ).

За даними російського слідства, 14 червня 2014 року Рудьковський, діючи в групі з членами «Правого сектора», брав участь у псуванні майна посольства Росії в Києві, яке закидали камінням, яйцями, фарбою. Збиток, завданий будівлі, оцінили в 15 млн рублів.

За словами адвокатів, Рудьковський частково визнає вину. Зокрема, він визнає, що кинув один камінь в будівлю посольства, який у підсумку не долетів. Разом з тим, стверджують його захисники, екс-депутат був змушений зробити це «під тиском натовпу», тому кваліфікацію «в складі групи», він заперечує.

Рудьковський був заочно арештований в РФ 26 травня 2016 року у справі про напад на російське посольство в Києві.

28 вересня 2018 року його затримали в Москві і помістили під варту.

Адвокати стверджують, що їх підзахисний не переховувався від слідства і нічого не знав про порушення проти нього кримінальної справи.


Українська правда

Версия для печати  Версия для печати

23 Ноября 2018 17:07

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (9)

Генеральна прокуратура (6)

Національне антикорупційне бюро (75)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (31)

Головна військова прокуратура (4)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (222)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 