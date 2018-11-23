Порошенко розповів, навіщо йому мільярд з бюджету і що він хоче отримати за ці гроші

Президент зустрівся сьогодні зі студентами і запевнив, що 1 мільярд гривень «Фонду президента України», який учора заклала в бюджет на 2019 рік Верховна Рада, - це для їхнього блага.

Про це повідомляє прес-служба Порошенка:

«Президент Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами Київського національного торговельно-економічного університету зауважив, що вчора Верховна Рада підтримала президентську пропозицію про створення фонду на підтримку освітянських і наукових ініціатив, які отримають додаткове державне фінансування.

«Що це таке? Там, де є угоди з іноземними університетами – допоможемо стипендіями тим студентам, які є відмінниками і виїжджають, щоб навчатися за кордоном. Але (вони мають) обов’язково повернутися до України. Молодим вченим, які позбавлені будь-якої бюджетної підтримки, будуть за абсолютно прозорою моделлю виділені гранти», - розповів Глава держави.

За його словами, буде оголошений прозорий конкурс, за результатами якого очолить цей фонд авторитетна людина, яка користується довірою всього суспільства.

Петро Порошенко наголосив, що така ініціатива сприятиме ефективній співпраці. «Як і тоді, коли 5 років тому, студенти повірили в те, що буде Угода про асоціацію, так і зараз ви, студентство, будете рушійною силою, бо я потребую зараз вашої допомоги, щоб привести країну в Європу, в ЄС, НАТО», - наголосив глава держави».