 

23 ноября

19:51

Передачу Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату скасовано

17:29

Порошенко розповів, навіщо йому мільярд з бюджету і що він хоче отримати за ці гроші

17:07

Жбурляв каміння у посольство РФ - і поїхав до Росії: у Москві вирішили перевірити психіку Рудьковського

15:23

Лондонський суд відмовився від справи Приватбанку проти Коломойського

15:18

Навіть у фракції БПП є нардепи, які не зрозуміли ганебного абсурду «бюджетної» ночі

14:48

Напад з зеленкою на голову ВККС коштував 200 доларів

14:35

Наступного тижня до борців з корупцією приєднається ДБР

11:42

Місце Ірини Фріз у Раді займе співробітник Адміністрації президента

11:33

Посилки, електромобілі, цигарки: у Мінфіні пояснили, що змінила Рада в оподаткуванні

09:54

Автомобілі Медведчука підозріло регулярно приїжджають до Адміністрації президента та його маєтку (відео)

09:10

Звільнено голову Луганської ОДА

09:03

Країна не встигла прокинутися, а бюджет-2019 вже є

08:36

Доба ООС: втрат серед українських військових немає

22 ноября

22:34

Бюджет-2019 ухвалять в Раде десь о третьої ранку

18:53

Міністром фінансів стала Оксана Маркарова

18:43

Ірина Фріз стала міністром

16:51

МВС пояснило, коли нетверезих водіїв почнуть штрафувати на 51 тисячу

14:48

Порошенко: «відкрито зелене світло» для внесення до Конституції курсу на ЄС і НАТО

13:03

КCУ схвалив «євроатлантичні» зміни до Конституції

12:09

Місце Кучми у Мінську зайняв Марчук

11:08

Фракція «Опоблоку» оформила розлучення з прихильниками Бойка і віддалася Новинському

10:05

Екс-прес-секретарка Порошенка в захваті від рішення призначити її міністром

08:30

Доба ООС: поранено ще одного військового

21 ноября

17:21

Шантаж вдався: Порошенку не шкода півмільярда бюджетних коштів для «Укрпошти»

16:29

«АвтоЄвроСила» призупиняє блокування доріг: «сенсу немає»

12:42

Блокування доріг не переконало депутатів: Рада відмовилась скасовувати нові правила оподаткування авто на «єврономерах»

12:29

Уряд схвалив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем

10:52

В «Укрпошті» стався програмний збій: киян просять принести до поштових відділень вже сплачені квитанції за жовтень

09:38

Україна залишається в Інтерполі: російський мент програв вибори

08:58

Доба ООС: знищено чотирьох бойовиків

Порошенко розповів, навіщо йому мільярд з бюджету і що він хоче отримати за ці гроші

Президент зустрівся сьогодні зі студентами і запевнив, що 1 мільярд гривень «Фонду президента України», який учора заклала в бюджет на 2019 рік Верховна Рада, - це для їхнього блага.


Про це повідомляє прес-служба Порошенка:

«Президент Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами Київського національного торговельно-економічного університету зауважив, що вчора Верховна Рада підтримала президентську пропозицію про створення фонду на підтримку освітянських і наукових ініціатив, які отримають додаткове державне фінансування.

«Що це таке? Там, де є угоди з іноземними університетами – допоможемо стипендіями тим студентам, які є відмінниками і виїжджають, щоб навчатися за кордоном. Але (вони мають) обов’язково повернутися до України. Молодим вченим, які позбавлені будь-якої бюджетної підтримки, будуть за абсолютно прозорою моделлю виділені гранти», - розповів Глава держави.

За його словами, буде оголошений прозорий конкурс, за результатами якого очолить цей фонд авторитетна людина, яка користується довірою всього суспільства.

Петро Порошенко наголосив, що така ініціатива сприятиме ефективній співпраці. «Як і тоді, коли 5 років тому, студенти повірили в те, що буде Угода про асоціацію, так і зараз ви, студентство, будете рушійною силою, бо я потребую зараз вашої допомоги, щоб привести країну в Європу, в ЄС, НАТО», - наголосив глава держави».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

23 Ноября 2018 17:29

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (9)

Генеральна прокуратура (6)

Національне антикорупційне бюро (75)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (31)

Головна військова прокуратура (4)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (222)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 