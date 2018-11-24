На початку тижня погода різко погіршиться: оголошено штормове попередження

З понеділка, 26 листопада, майже по всій території України очікується різке погіршення погодних умов.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«За даними Укргідрометцентру, внаслідок впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться в ньому.

Також зазначається, що погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей.





