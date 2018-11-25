Росіяни атакують українські кораблі, є поранений

Проти корабля ВМС ЗС України під час виходу з Керченської протоки росіяни застосували зброю.

Про це ввечері 25 листопада повідомив постійний представник президента України в АР Крим Борис Бабін, пише Українська правда.

«На борту є поранений. Сили ВМС ЗСУ розгортають заходи допомоги. До того росіяни погрожували застосуванням зброї під час виходу кораблів ВМС з так окупованого ними «територіального моря РФ» біля Криму», - зазначив він.

«Наразі збройні сили держави-агресора здійснюють захоплення катерів ВМС України», - додав згодом за кілька хвилин Бабін.

Зранку 25 листопада Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що прикордонні кораблі РФ «здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України»: російський прикордонний корабель «Дон» здійснив таран українського рейдового буксиру.

У «прикордонному управлінні ФСБ по Криму» заявили, що три кораблі Військово-морських сил України перетнули державний кордон Росії. Згодом росіяни заборонили прохід цивільних суден через Керченську протоку.

Командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко повідомив, що екіпажі українських кораблів, які очікують можливості перетнути Керченську протоку, перебувають у бойовій готовності і готові до можливої висадки російського десанту. Воронченко оцінив обстановку біля Керченської протоки як «складну й напружену».

В українському МЗС заявили, що провокативні дії з боку РФ у Чорному та Азовському морях «перейшли межу і стали агресивними».

У свою чергу у ВМС заявили, що військові кораблі України користуються свободою судноплавства у Керченській протоці та Азовському морі, отже можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь який час за умови дотримання безпеки судноплавства.

Станом на 19:00 Командування ВМС ЗС України повідомило, що російські кораблі та катери розпочали переслідування корабельної групи Військово-морських сил Збройних сил України та в ультимативній формі вимагають зупинитися під загрозою застосування зброї.