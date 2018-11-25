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Українські кораблі захоплені росіянами
Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗС України.
В повідомлені говориться:
«За оперативною інформацією, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід. Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ. Також є інформація про двох поранених українських військових моряків».
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