Україна звернулася до Ради безпеки ООН з вимогою скликати засідання

Перший віце-спікер українського парламенту Ірина Геращенко повідомила, що постійний представник України при ООН Володимир Єльченко звернувся з вимогою негайно скликати Раду безпеки ООН.

«Посол України при ООН Володимир Єльченко, за дорученням президента Порошенка, вже звернувся до головуючої в Радбезі країни - КНР, з вимогою негайно скликати Раду безпеки», - написала І.Геращенко на своїй сторінці в «Фейсбук» у неділю.

«У нас пряма збройна агресія РФ проти України. Атакують наш морський простір», - підкреслила віце-спікер.